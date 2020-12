Salta la condotta di Bagnara, Umbra Acque evita di far rimanere a secco i rubinetti di Perugia. Assisi e Trasimeno

Lavori straordinari oggi per le squadre di tecnici di Umbra Acque dopo l'improvvisa rottura a Nocera Umbra dell’adduttrice idrica conosciuta come “consorziale”. Si tratta, spiega Umbra Acque, di una importante condotta che, dalla sorgente Bagnara di Nocera Umbra, rifornisce i sistemi idrici di Assisi, Perugia e del lago Trasimeno. Il personale operativo da questa mattina sta lavorando senza sosta (molto probabilmente fino a tardi) per la riparazione della condotta. Nonostante il danno pesante, l'esperienza e la tempestività dei tecnici dell'azienda hanno permesso di evitare disservizi e interruzioni idriche alle utenze di tre importanti bacini di utenti, in particolare il capoluogo. Il peggio a questo punto sembra essere passato.