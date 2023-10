"Sono stato condannato, ma non sapevo del processo perché all'estero", incastrato dalla richiesta di gratuito patrocinio

Condannato per un furto, tenta la carta della mancata conoscenza del processo a suo carico, come previsto dalla riforma Cartabia, ma gli va male perché aveva fatto richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.

L’imputato, condannato a un anno e 6 mesi di reclusione, oltre che al pagamento di 600 euro di multa, con il riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale specifica e quella dell'aver commesso il reato dopo l'esecuzione della pena, ha presentato ricorso per Cassazione lamentando l’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia nominato a seguito della notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, quindi non sarebbe mai stato a conoscenza del processo.

I giudici della Cassazione, però, hanno ritenuto inammissibile il ricorso in quanto dagli atti non risulta “alcun atto di nomina del difensore di fiducia”. Non solo: l'avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato consegnato “a mani” dell’imputato e il decreto di citazione a giudizio è stato notificato tramite posta e “a nulla rilevando che il piego sia stato depositato presso l'ufficio postale, a causa della temporanea assenza del ..., e da quest'ultimo non ritirato (per asserita permanenza all'estero)”. L’imputato, inoltre, avrebbe avuto contezza del procedimento in quanto risulta una sua richiesta di accedere al patrocinio a spese dello Stato.

Ne consegue il rigetto del ricorso, la conferma della condanna e l’aggiunta del pagamento di 3mila euro alla Cassa delle ammende.