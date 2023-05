Botte, insulti e minacce alla donna che lo ha lasciato: ex fidanzato condannato per violenza

Minacce e violenze nei confronti della ex che lo aveva lasciato, il giudice lo condanna a 1 anno e mezzo di carcere e a risarcire la vittima.

È la condanna inflitta a un 34enne di Perugia, difeso dall’avvocato Melissa Cogliandro, finito davanti al giudice per atti di persecuzione nei confronti della ex, di violenza privata e danneggiamento. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna a 2 anni e 6 mesi. Il giudice lo ha condannato a 1 anno e 6 mesi e al pagamento di una provvisionale di 6.000 euro alla parte civile (oltre che al pagamento delle spese processuali), con sospensione condizionale della pena. L’imputato, secondo l’accusa, “non accettando la fine della relazione” avrebbe inviato “messaggi scritti e vocali” al cellulare della persona offesa e si sarebbe presentato presso la sua abitazione, molestando e minacciando la donna “in modo da cagionarle un perdurante e grave stato d’ansia e di paura”, tanto da costringerla a chiedere aiuto all’ex marito per tutelare anche la figlia minorenne. La donna, costituita parte civile tramite l’avvocato Maurita Lombardi, era sta anche costretta a trasferirsi dall’abitazione in cui risiedeva e bloccare l’uomo “su tutti i social network”.

Secondo l’accusa l’uomo, “per una questione debitoria”, cioè il pagamento di alcune rate di prestiti e finanziamenti presi quando convivevano, avrebbe ingiuriato ripetutamente la donna con messaggi vocali e “con la scusa di riavere indietro i suoi effetti personali dopo la fine della relazione” e non accettando una risposta negativa alla sua richiesta di riprendere la frequentazione, l’avrebbe offesa e le avrebbe strappato di mano il cellulare.

In quell’occasione avrebbe insultato anche la figlia della donna, accorsa in suo aiuto. Nel corso delle sere successive avrebbe mandato molti messaggi offensivi o minatori, tanto che la donna spegneva il cellulare per evitare di essere molestata ulteriormente: “testa di c…, ora faccio io lo str…, cogl…, stro…, sei una donna di mer…, ti fai abbindolare dalle persone” aggiungendo che “gli altri uomini te danno una scop… e poi ti mandano a fanc…, sei una mongoloide, guarda che vengo a casa da te e ti massacro di botte, mign…, bocchi...”.

In un’altra telefonata avrebbe reclamato la restituzione del televisore, del divano, di un mobiletto e del gatto e accusato la donna di avere una relazione e che “avrebbe pubblicato sui social” delle foto che la ritraevano in atteggiamenti sconvenienti.

Una sera, inoltre, si sarebbe presentato a casa, chiedendo la restituzione delle sue cose altrimenti avrebbe spaccato tutto. Cosa che avrebbe fatto, visto che è accusato di danneggiamento del pulsante del citofono e della serratura del portone condominiale. Quella sera, oltre alle consuete offese, le avrebbe strappato il cellulare dalle mani per impedirle di chiamare la polizia e avvertendo la donna che avrebbe chiamato degli amici che “ve smatrano ta tutti”, indicando anche i parenti e calcando la mano: “ti do quattro schiaffi perché vai a fare la zoc… con la gente sposata, sei una disperata”.

L’imputato avrebbe anche detto alla donna di essere in possesso di foto compromettenti “che la ritraevano in atteggiamenti intimi con altri uomini e che le avrebbe pubblicate sui social”.

In ultimo avrebbe minacciato di chiamare degli amici per distruggere tutto e che se lui fosse andato in “galera”, la donna e i parenti sarebbero finito “al cimitero”. L’ultimo episodio di minacce, infine, una sera sotto l’abitazione della donna, con l’imputato che davanti ai carabinieri, intervenuti sul posto, continuava a mandare messaggi whatsapp alla donna, minacciandola e insultandola.