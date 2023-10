Rubano al supermercato, ma vengono riconosciute tramite i filmati di sorveglianza e condannate.

Le due donne, di 45 e 38 anni, sono state condannate in primo grado a 1 anno e 6 mesi di reclusione e al pagamento di 300 euro di multa per il taccheggio di prodotti per l’igiene e la cura del corpo in un supermercato di Perugia. In appello i giudici hanno ridotto la pena a 9 mesi di reclusione e 120 euro di multa, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate.

L’attività furtiva delle due imputate “è stata ricostruita solo successivamente visionando le riprese effettuate dalla telecamera presente nell'esercizio commerciale” che le aveva immortalate mentre prelevavano i prodotti dagli scaffali e li nascondevano in una borsa schermata con la carta stagnola per non far suonare l’allarme antitaccheggio.