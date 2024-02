Carica i figli in auto e scappa in Romania: condannata per sottrazione di minore

Una donna rumena è stata condannata anche in appello per il rapimento dei figli e la fuga dal marito.

La donna, difesa d’ufficio dall’avvocato Daniela Berti, è stata condannata a 2 anni di reclusione per sottrazione di minore dal giudice del Tribunale di Spoleto, con sospensione della potestà genitoriale. La Corte d’appello di Perugia ha confermato la condanna e disposto la sospensione della pena solo dietro pagamento dei 25mila euro di provvisionali disposti come risarcimento.

La vicenda inizia nel 2019, quando il marito della donna e padre di due figli minorenni, rientra a casa e non trova più nessuno. La donna aveva preso l’auto, caricato i figli e i bagagli e aveva guidato fino in Romania.

L’uomo, assistito dall’avvocato Elodia Mirti, si era rivolto subito alle forze dell’ordine e alla Procura, denunciando la sparizione e dando il via alle ricerche. Erano stati attivati anche tutti i canali internazionali e poco tempo dopo la donna veniva rintracciata in Romania, nel suo paese natale.

Dalle indagini non emergeva una denuncia o un elemento che potesse fa pensare ad un allontamento volontario da una situazione familiare pericoloso. Anzi, secondo il Tribunale per i minorenni, l’uomo era un padre amorevole, che si occupava dei figli, tanto che ne ottiene l’affido esclusivo e un ordine di rientro in Italia dei minori.

Adesso la condanna in primo grado è stata confermata anche in appello.