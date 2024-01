Condannato per rapine ai distributori, rintracciato e portato in carcere

I Carabinieri della Stazione di San Giustino hanno hanno arrestato, in esecuzione di un ordine emesso dall'Ufficio esecuzioni penali della Procura di Perugia, un 22enne magrebino, residente in Valtiberina, per una sentenza definitiva per due episodi di rapina aggravata in concorso avvenuti in aree di servizio nel dicembre 2022.

Le ile deu rapine sono state compiute il 23 dicembre del 2022 a danno del distributore di carburanti della frazione di San Secondo e il 27 dicembre del 2022 presso l'area di servizio di Pieve Santo Stefano.

Al giovane è stata comminata la pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione e 5 anni di interdizione dai pubblici uffici. Avendo già scontato agli arresti domiciliari circa 7 mesi, dovrà espiare 3 anni e 1 mese di reclusione.

Nel corso delle operazioni relative all'esecuzione della misura restrittiva, i militari a seguito di perquisizione personale dell'arrestato hanno anche rinvenuto 10 grammi di hashish, motivo per il quale il soggetto è stato denunciato per il reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti.

Il condannato è stato trasferito presso la casa circondariale di Capanne.