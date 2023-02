L’uomo era stato trovano in possesso, “nei propri dispositivi elettronici foto e video ritraenti ragazze minorenni nel compimento di atti sessuali”.

Deteneva materiale pedopornografico, condannato a 2 anni e 4 mesi. I giudici di appello hanno ritenuto non credibile la ricostruzione difensiva secondo la quale era da escludere il dolo in quanto tra il materiale rinvenuto era insieme a “immagini pornografiche relative anche a soggetti adulti”.

La Corte d'appello ha ritenuto che "il dolo del delitto in questione non è escluso dalla circostanza che tra il materiale rinvenuto vi fossero immagini pornografiche relative anche a soggetti adulti"

"Foto e video di minori non sono miei", ma i giudici non gli credono: condannato per possesso di materiale pedopornografico