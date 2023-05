Timbravano a turno per i colleghi assenti, dipendenti condannati per truffa

Un anno di reclusione e 800 euro di multa per essersi assentati dal lavoro dopo aver timbrato il cartellini in entrata in ufficio. È la condanna per truffa confermata in appello per alcuni dipendenti pubblici che avrebbero falsamente attestato la propria presenza in ufficio timbrando i cartellini marcatempo o registrandosi nei fogli di presenza, quando non era vero, arrecando un danno all'amministrazione di appartenenza.

Proprio questo punto, secondo i giudici di appello, qualifica il reato come truffa più che violazione del testo unico della pubblica amministrazione. Un comportamento che “integra il reato di truffa aggravata ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza” in quanto “la sola presenza del danno, che costituisce evento del reato di cui all’articolo 640 codice penale, presupponendo che l'agente miri a realizzare un ingiusto profitto, cagionando al soggetto passivo un danno, il quale può consistere anche nel mancato acquisto di un’utilità economica che il soggetto passivo si riprometteva di conseguire o in un pregiudizio anche ‘solo’ in termini di immagine o di violazione del rapporto fiduciario o ancora di pregiudizio dell’organizzazione”.

I giudici di appello hanno anche riconosciuto “il concorso formale tra la truffa aggravata” e le norme del testo unico della pubblica amministrazione “alla luce del fatto che i dipendenti quando uscivano timbravano i ‘badge’ l’uno al posto dell’altro quando i titolari si erano già allontanati”.