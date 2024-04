Concorsopoli, la difesa di Bocci: "Non ci sono prove per condannarlo"

Non ci sono elementi per confermare le contestazioni che vengono mosse contro Gianpiero Bocci. Inutilizzabili le intercettazioni che costituiscono i punti di riferimento per la ricostruzione dei presunti illeciti commessi dall’ex sottosegretario agli Interni, in relazione alla presunta concorsopoli nella sanità umbra, né tantomeno i tabulati telefonici. È, in estrema sintesi, quanto sostenuto dall’avvocato Alessandro Diddi che difende Bocci insieme all’avvocato David Brunelli nel procedimento che si sta muovendo verso le fasi finali, anche se sono state già fissate almeno altre due udienze per completare le arringhe. La prossima udienza, fissata per il 14 maggio, riprenderà proprio dalla difesa di Bocci che, nell’udienza di ieri, non ha completato la sua arringa. Gianpiero Bocci è anche tra gli imputati ai quali è stata contestata l’ipotesi di associazione a delinquere. Accusa per la quale, a conclusione del dibattimento, i pm Mario Formisano e Paolo Abbritti hanno, però, chiesto l’assoluzione