Concorsopoli, Marini: "Fosse esistita una mia corrente non sarei stata costretta a dimettermi"

Il "marinismo" non esiste e non è mai esistito, sostiene la diretta interessata, Catiuscia Marini, ex presidente della Reigone Umbria, imputata nel processo per la cosiddetta concorsopoli che ipotizza anche a suo carico un'associazione a delinquere finalizzata a gestire assunzioni e incarichi nella sanità pubblica. Oggi, di fronte al tribunale di Perugia, il controesame alla sua deposizione.

"Non è mai esistita una mia area di riferimento all'interno del partito", certo, precisa, poiché venne eletta c'era più di uno che la sosteneva, "ma di fare una corrente all'interno del Pd non mi è interessato mai da sempre, poi non è avuto tempo una volta chiamata a fare la presidente della Regione". Di una cosa è sicura, ribadisce rispondendo alle domande del suo legale, l'avvocato Nicola Pepe, "Se avessi avuto una corrente, non ci sarebbero state le mie dimissioni". Catiuscia Marini si dimise prima dello scadere naturale del suo secondo mandato, una volta emersa la sua iscrizione nel registro degli indagati. "Non mi sarei dovuta dimettere perché certamente, in quella circostanza, ci fu un'importante pressione da parte di correnti del partito". Invece lei, ha ribadito ancora, "sono sempre stata indipendente e autonoma" rispetto a queste dinamiche politiche, "vengo da una dimensione amministrativa della politica, ho fatto un percorso partendo da consigliere comunale, questo è stato il mio impegno piuttosto che organizzare correnti di partito". Rispondendo alle domande del suo difensore, ha poi ripercorso i rapporti con l'ex direttore generale dell'Azienda ospedaliera, Emilio Duca, del direttore amministrativo Maurizio Valorosi, dell'assessore regionale alla salute, Luca Barberini, e dell'ex sottosegretario all'Interno., Gianpiero Bocci, che fu anche segretario regionale del partito e suo avversario alle primarie per la candidatura alle regionali. Rapporti istituzionali in tutti i casi, inevitabilmente stretti con Barberini, "considerando che la sanità occupa l'80% delle risorse di una Regione e se qualcosa non funziona nella sanità pubblica, si mette a rischio il funzionamento di tutta l'amministrazione". Tra le cose da far andare, ha ricordato, Umbria salute e la sua trasformazione in centrale unica per gli acquisti. Umbria saluta, ha precisato, "spettava alle Aziende sanitarie, ma è chiaro che la Regione aveva necessità che funzionasse e che in tempi rapidi diventasse centrale unica per gli acquisti soprattutto quando questo compito venne allargato, dopo disposizione dell'Anac, anche per la ricostruzione del post terremoto". Ma, ha ricordato, i tempi si allungavano e non si arrivava all'obiettivo, "ovvio che le telefonate con il direttore generale dell'Azienda ospedaliera, che di tutto il progetto era capofila, potessero essere anche tese e vivaci": L'antipatia verso Valorosi? "No assolutamente"; ma Valorosi che spesso e volentieri aveva sostituito Duca in riunioni con i dg delle altre Aziende, ha ricordato, era finito un po' nel mirino degli altri direttori "perché le cose su cui decidere richiedevano un ruolo e una presa di responsabilità superiore a quella del direttore amministrativo. E i direttore generale non vedevano bene queste sostituzioni". Per quanto riguarda la candidata per le categorie protette, Marini ha ricordato di averne chiesto a Duca "il 10 maggio, quando lo stavo accompagnando dopo esserci visti, ma non ho più chiesto né saputo come è andata a finire. Glielo chiesi perché mi era stato suggerito proprio quella matitna". E il messaggio ritenuto "promemoria" da parte del suocero? "Parlava della situazione dell'area di Pietrafitta, un suo chiodo fisso anche quando stava per morire. Mi ricordava di questo":