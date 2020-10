Inchiesta sanità - Gianpiero Bocci al giudice: "Io e Catiuscia Marini rivali politicamente. Impossibile qualsiasi accordo"

Nemici politicamente da sempre con Catiuscia Marini, quindi improbabile che ci potesse essere accordo per spartire le assunzioni. Si può condensare così la deposizione di Gianpiero Bocci nel corso dell’udienza preliminare per l’inchiesta sui concorsi nella sanità regionale e che ha portato alla caduta della presidente della Regione Umbria.

L’ex sottosegretario ed ex segretario del Pd umbro ha parlato di “ostilità politica”, tra “giovani turchi”, renziani, bersaniani, area dem e vecchia Margherita e, per esteso, tra lui e Marini, quasi a voler sottolineare che non avrebbe potuto essere “promotore” proprio insieme all’ex presidente della Regione Umbria, dell’ex assessore Luca Barberini e con i vertici, allora, dell’Azienda ospedaliera di Perugia, in qualità di esecutori, di accordi per spartirsi i candidati ai concorsi in sanità. Bocci ha sottolineato la quasi estraneità con Marini e l’assenza di qualsiasi contatto che non fosse istituzionale o politico.

Anzi, la mancata rielezione di Bocci, nel 2018, sarebbe dovuta proprio alla decisione di Catiuscia Marini di candidarlo nel collegio di Foligno e non a Perugia.

Per i sostituti procuratori Abbritti e Formisano, invece, tutti insieme avrebbero commesso abusi, falsi ideologici e truccato i concorsi. Tanto che l’ex sottosegretario è sotto processo per rivelazione di segreti d’ufficio in relazione alle tracce dei concorsi di fronte al collegio penale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel corso dell’udienza preliminare il gup Angela Avila ha deciso per l’utilizzabilità delle intercettazioni, non di quelle relative all’abuso di ufficio. Sono 39 gli imputati.