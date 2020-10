Inchiesta sanità - Le condizioni dell'Azienda ospedaliera diretta dall'ex dg Duca, in aula il commissario Onnis

Un ospedale con i conti a posto (addirittura un bilancio attivo) e, in generale, in buone condizioni di personale, strutture e servizi. Si può condensare così l’audizione di Antonio Onnis, già commissario dell’Azienda ospedaliera di Perugia (ora commissario straordinario emergenza Covid) chiamato a sostituire i vertici della stessa, falcidiata dall’inchiesta sui presunti concorsi truccati nella sanità regionale.

Antonio Onnis è stato chiamato dal’avvocato Francesco Falcinelli, difensore di Emilio Duca, ex direttore generale dell’Azienda ospedaliera, nell’ambito del procedimento che lo vede imputato per diversi reati dal falso alla corruzione. Nel procedimento l’ex dg dell’ospedale ha chiesto, e ottenuto, il rito abbreviato.

Davanti al giudice per l’udienza preliminare Lidia Brutti e ai sostituti procuratori Paolo Abbritti e Mario Formisano, Onnis ha riferito che nel maggio 2019, prendendo le redini dell’Azienda ospedaliera ha trovato la stessa in buone condizioni, economico-finanziarie e dei servizi.

Nello stesso procedimento è imputato Maurizio Valorosi, ex direttore amministrativo dell’Azienda ospedaliera (ha scelto di patteggiare, con approvazione dei pm). Si torna in aula a fine novembre per sentire altri quattro testimoni.