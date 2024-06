Concorsopoli, verso la sentenza. Marini si difende: "La nostra sanità è stata un modello, mai l'avrei potuta danneggiare"

Catiuscia Marini, ex presidente della Regione Umbria, accusata di aver favorito una candidata nel concorso per le categorie protette, di essersi fatta consegnare le tracce dall'allora direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Perugia, Emilio Duca, e di averle consegnate in anticipo, si difende ancora una volta, prendendo la parola per oltre quaranta minuti. In quella che di fatto è stata l'ultima udienza del processo per la cosiddetta concorsopoli nella sanità regionale, Marini rimpercorre la vicenda che le viene contestata, ma anche gli otto anni da vertice di una pubblica amministrazione la cui sanità, ha ricordato, è stata spesso e volentieri modello a livello nazionale: "Siamo sempre stati prima del Veneto, questo per me è stato sempre motivo di orgoglio, perché il Veneto è una Regione grande che può investire più risorse". E, ha spiegato, in un sistema sano il malaffare è difficile che possa covare. "Il primo segnale di malaffare - ha evidenziato - è proprio l'inefficienza amministrativa, contabile, gestionale". In un sistema performante è difficile, secondo l'ex presidente, che ci sia qualcuno che mette a remare contro per interessi personali che possono minare proprio questa efficienza. "La Regione, nei miei otto anni, non è risultata mai inademoiente" rispetto a Lea, governance econocmica finanziaria, agli obiettivi posti dai ministeri, "dubito che ora, dopo cinque anni di purificazione, lo sia altrettanto". Perché, ha detto ancora, avrebbe dovuto aiutare una persona che neanche conosceva, con la quale, in base a quanto risulta alle indagini, non risultano contatti né prima né dopo, né con il candidato né con" quelli che sarebbero stati i "contatti", e mettere in pericolo la sanità pubblica? Con Duca, ricorda ancora in riferimento alla conversazione intercettata con il direttore generale che aveva per argomento Umbria Salute, piuttosto che accordarsi, sottolinea "avevo il problema inverso, che non facevano partire la centrale unica degli acquisti come avremmo voluto". Poi sull'associazione a delinquere, ipotesi per la quale l'accusa ha chiesto l'assoluzione, "Nella sanità ci sarebbe stata un'organizzazione piramidale con a capo la presidente, cioè io, Gianpiero Bocci e Luca Barberini. Io e Bocci insieme fa ridere chiunque conosca un minimo di dinamiche interne. Un'associazione a delinquere per favorire chi? Tanti soggeti portatori di grossi interessi privati nell'inchiesta non ci sono. Avrei dovuto danneggiare la sanità pubblica per far entrare quella privata. C'è sempre stata, ma per affiancare e non per sostituire quella pubblica"

"Non c'era interesse personale, non c'era interesse politico. Non potevo essere rieletta, non c'era altre scadenze in vista. Per compiere un reato, immagino, ci debba essere una finalità" ha ribadito ancora, respingendo anche le affermazioni sulla presunta "corrente Marini" interna al Partito demcratico: "Nessuna corrente, non avrei avuto il tempo di gestire anche una corrente, già amministare la Regione Umbria era un impegno molto forte, tanto più negli ultimi anni dopo il terremoto del 2016". E ancora, sull'inchiesta, "Non mi sono mai tirata indietro, sono andata io a farmi sentire nonostante la burrasca", ma in particolare sul clamore che si è creato intorno: "Non è stato tutelato il servizio sanitario regionale e oggi ne paghiamo conseguenze. È stata eliminata classe amministrativa, nata professionalmente in Umbria e con grande conoscenza del territorio, dell’organizzazione e della programmazione. Molti dei problemi di oggi dipendono da questo". Forse, conclude, "ho pagato la mia libertà": "Gli amministratori liberi non piacciono perché se liberi da partiti e da potere economici, prima se ne vanno e meglio è".

In precedenza, il suo legale, l'avvocato Nicola Pepe, aveva chiesto l'assoluzione tanto per l'associazione a delinquere che per i singoli reati contestati, "che non solo non ha commesso - ha detto il legale - ma non ha nemmeno intravisto nella sua carriera politica. La presidente non ha mai segnalato alcuno e lo stesso allora direttore generale Duca ha detto che 'non ha mai rotto'" Perché, ha sottolineato ancora, "non ha mai chiesto né ricevuto alcuna traccia di concorso perché non le interessava".