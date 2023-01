Capodanno Rai a Perugia, una vittoria "esagerata" per i perugini e gli umbri: Corso strapieno, record di share e battuto l'evento Mediaset

Il capodanno di Rai 1 continua ad essere uno degli eventi più seguiti dell’anno e l’edizione 2022 si è aggiudicata la serata televisiva con il 36.9 di share e oltre 5 milioni di telespettatori. Per il brindisi della mezzanotte insieme a Amadeus si sono sintonizzati davanti a Rai 1 quasi 8 milioni e 700mila italiani, il massimo picco, Si tratta del miglior risultato in share dopo quello del 2013. E il Capodanno Rai a Perugia batte nettamente quello della rivale Mediaset andato in onda a Genova e condotto da Federica Panicucci (3milioni di visite e share del 17%). Nel 2021 la vittoria della televisione pubblicca era arrivata a Terni, evidentemente l'Umbria porta bene ad Amadeus e alla Rai.

Grande soddisfazione ha espresso il Sindaco Andrea Romizi per un evento che ha coinvolto tutta la città, che "ha mostrato all’Italia e all’estero le bellezze monumentali di Perugia e di tutta l’Umbria, per la professionalità di un grande presentatore e artista quale è Amadeus, del cast scelto per la serata, dei musicisti e del corpo di ballo che ha coinvolto le migliaia di persone arrivate in tutto il centro storico”. Ed ha ribadito che Perugià "è pronta ad ospitare i grandi eventi”.

Grandi eventi vuol dire esperienza ed avere ha disposizione una task-force di competenza vasta (dalla sicurezza, alla programmazione, alla viabilità). E dai ringraziamenti del sindaco Romizi e l'assessore Merli c'è ed è già bene rodata: "Una grazie a tutte le forze dell’ordine, alla protezione civile del Comune di Perugia, alla Croce Rossa, a tutto il personale sanitario, a tutti coloro che hanno permesso che questa festa riuscisse in sicurezza e armonia, ai dirigenti, ai funzionari e a tutto il personale del Comune di Perugia che ha saputo cogliere l’importanza di questo evento e lavorare in sinergia e con grande professionalità". Grande lavoro e massimo risultato anche per il personale della Gesenu che al lavoro fin dalle prime ore dell’alba, ha permesso che Perugia e il suo centro storico fossero già pulite.