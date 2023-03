I due sono stati sanzionati amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente.

I due italiani sono stati trovati in possesso di tre sigarette contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana e di un involucro in cellophane contenente hashish.

Gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato due tifosi, di 45 e 34 anni, per possesso di droga. I due sono stati controllati durante il servizio di ordine pubblico in occasione del derby Perugia- Ternana, nelle fasi di controllo e filtraggio al varco di accesso alla Curva Nord dello Stadio Renato Curi.

Tifosi con la droga in tasca allo stadio per il derby Perugia-Ternana: segnalati in Prefettura