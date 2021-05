La Comunità montana non paga la parcella al professionista deceduto, il Tar: "Soldi agli eredi"

La Comunità montana non paga la parcella da 10mila euro al professionista per progetti realizzati e deve intervenire il giudice per ottenere il pagamento.

A rivolgersi Tribunale amministrativo regionale è stato il figlio del professionista, assistito dall’avvocato Antonio Bagianti, in qualità di erede per ottenere il pagamento di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Perugia il 4 maggio del 2018 per la somma di 10.276,01 euro a saldo dei progetti preliminare e definitivo per l’ampliamento dell’impianto di irrigazione delle aree a sud del Comune di Castiglione del Lago.

La Comunità Montane Associazione dei Comuni Trasimeno - Medio Tevere aveva commissionato i lavori nel 2012, ma non aveva mai pagato le parcelle. Tanto che il professionista aveva ottenuto un decreto ingiuntivo dal Tribunale di Perugia. Neanche a fronte dell’ordine del giudice, però, le parcelle erano state pagate. Atto che veniva notificato nuovamente dopo il decesso del professionista da parte del figlio; ma anche in questo caso nessun pagamento.

Per i giudici amministrativi non ci sono dubbi: il ricorso è fondato e va accolto. Non ci sono elementi che possano contestare la validità del precetto di pagamento, riconoscendo anche il diritto alla corresponsione degli interessi sulle somme liquidate e delle spese accessorie successive al decreto ingiuntivo.

I giudici hanno ordinato alla Comunità Montana Associazione dei Comuni Trasimeno - Medio Tevere di provvedere entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza a pagare la parcella , 1.000 euro per il lavoro del commissario incaricato di trovare i fondi nel bilancio dell’ente, riducendo solo gli interessi legali “stante la particolare situazione congiunturale”, oltre alle spese legali quantificate in 1.500 euro.