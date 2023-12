Perugia e Periferie, parte il piano straordinario per il Cva di Villa Pitignano e per il polifunzionale di Pianelli: i progetti

Via libera alla manutenzione straordinaria di due immobili pubblici rispettivamente a Pianello e Villa Pitignano. Il piano - presentato in Giunta dall'assessore comunale Otello Numerini - riguarda nello specifico il Cva di Villa Pitignano e dell’edificio polifunzionale di Pianello. L'investimento previsto è di 106 mila euro, così suddiviso: 61mila euro sono destinati al rifacimento della copertura del Cva di Villa Pitignano, mentre i restanti 45mila euro saranno impiegati per la demolizione e rifacimento del pacchetto di finitura della copertura in piano e di una porzione di terrazzo dell’edificio polifunzionale di Pianello.

“L’amministrazione comunale è consapevole dell’importanza che i Cva e gli immobili ad essi collegati rivestono per la popolazione soprattutto nelle frazioni – commenta l’assessore Numerini – Si tratta infatti non soltanto di luoghi destinati allo sport, ma soprattutto di spazi per l’aggregazione e la socialità in cui tutte le fasce della popolazione, in particolare i giovani e gli anziani, trascorrono molto tempo. E’ per questo che sin dall’inizio della consiliatura siamo intervenuti con l’obiettivo di riqualificare la maggior parte dei numerosi cva diffusi sul territorio e stiamo continuando a farlo al fine di restituire ai cittadini impianti più sicuri e fruibili”.