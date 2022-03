Comune di Perugia, la prima rata della Tari verso lo slittamento della scadenza tradizionale: ecco la nuova data

La I commissione Affari istituzionali e la II commissione Bilancio, nella seduta congiunta, presieduta da Michele Nannarone, hanno espresso parere favorevole (I commissione sulla proposta della Giunta comunale di spostare la scadenza del pagamento della prima rata della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2022. L’assessore al bilancio Cristina Bertinelli ha spiegato che il regolamento prevede che “il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziatom con riferimento alla TASI”. Attualmente le scadenze erano così previste: “Il pagamento dell’importo annuo dovuto deve essere effettuato in quattro rate alle seguenti scadenze: 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 2 dicembre oppure, a discrezione del contribuente, in unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno”. La nuova proposta approvata prevede di portare la prima rata al 30 aprile prossimo, un mese dopo. Una posticipazione anche in virtù del fatto che ad oggi non risulta ancora validato dalla competente Autorità regionale (AURI) il piano finanziario del servizio 2022/2025 e quindi non è al momento possibile assumere decisioni sulle tariffe del tributo.