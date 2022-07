Via libera alla manutenzione del Il percorso pedonale Ponte Valleceppi-Pretola ridotto ai minimi termini

Approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione del percorso pedonale Ponte Valleceppi-Pretola. L’area interessata dalle opere è quella che

insiste lungo la sponda destra del Tevere in via della Renaccia a Pretola nel tratto compreso tra la passerella sul fiume ed il parcheggio di via Forlì per una lunghezza di circa 580 metri. Attualmente il percorso è gravemente danneggiato, sconnesso e ricoperto da erbacce infestanti.

L’intervento di manutenzione straordinaria proposto, per un importo di 70mila euro finanziato nell’ambito del progetto integrato Tevere 2022 (Por-Fesr Umbria 2014-2020), prevede pertanto: la ripulitura dalle essenze erbacee spontanee a carattere infestante a ridosso del percorso sia sul lato sinistro che sul lato destro; rifacimento della pavimentazione in terre stabilizzate legate con prodotti consolidanti, drenanti, a base di calci idrauliche ed ossidi inorganici.

“Questo intervento – spiega l’assessore Otello Numerini – rappresenta un ulteriore tassello nell’ambito del più ampio progetto volto alla riqualificazione ed alla valorizzazione dei percorsi ciclo-pedonali esistenti lungo l’Asta del Tevere. In questo contesto tra gli obiettivi che l’Amministrazione si è posta vi è anche la interconnessione tra le frazioni che insistono lungo il corso del fiume nonché tra il percorso-verde che costeggia il Tevere ed i centri abitati. Con la completa riqualificazione del percorso pedonale lo stesso tornerà ad essere perfettamente fruibile in sicurezza da parte della popolazione residente”.