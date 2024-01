Comune d Perugia, tante dimissioni volontarie: il posto fisso in crisi? No, è il frutto della concorrenza tra enti

Il posto fisso non è più il sogno di tanti lavoratori umbri? Sembra strano ma potrebbe essere proprio così dopo la pandemia che ha portato soprattutto i giovani alla ricerca della qualità della vita piuttosto che sul primato della carriera. Oppure queste dimissioni nascondono altre dinamiche che comunque mettono a rischio il funzionamento della macchina pubblica. Grazie all'interrogazione di Francesca Tizi, capogruppo M5s, è emerso che nel solo 2023 si sono verificate oltre 40 dimissioni volontarie da parte di dipendenti. Per questo ha chiesto a sindaco e giunta di conoscere: il numero dei dipendenti comunali che dal 2021 a oggi ha presentato dimissioni volontarie; se sono in corso procedure di dimissioni volontarie; se si conoscono le motivazioni di tali dimissioni; quali strategie si stanno mettendo in campo a livello sia locale sia nazionale.

"A preoccupare – dice la consigliera - sono le dimissioni volontarie in aumento anche nel settore pubblico e in particolare nei Comuni: dai dati emersi dall’ultimo rapporto dell’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale su “Personale e formazione”, infatti, le dimissioni volontarie negli uffici pubblici risultano raddoppiate fino ad arrivare a 14.548 nell’ultimo anno censito (+89% in sei anni). A incidere su tale scelta – prosegue Tizi - vi è

innanzitutto una retribuzione non adeguata, ma anche il malessere dovuto alle pocheopportunità di crescita, a un ambiente di lavoro poco salutare e alla scarsa comunicazione con i superiori o i colleghi, strumenti inadeguati, formazione insufficiente, assenza di flessibilità, la sensazione di non vedere riconosciuti e valorizzati i propri talenti e il proprio impegno, la propria professionalità, la poca considerazione o l’applicazione residuale di

quegli strumenti che riescono a conciliare lavoro e famiglia, come lo Smart Working”.

Ma cosa dicono i dati ufficiali a disposizione del Comune? L’assessore Luca Merli, nel corso del consiglio comunale, ha spiegato che le dimissioni intervenute negli ultimi anni (14 nel 2021, 33 nel 2022 e 44 nel 2023) hanno riguardato sostanzialmente dipendenti assunti da poco e sono legate, nella quasi totalità dei casi, alla presa in servizio presso altre pubbliche amministrazioni avendo gli stessi partecipato a molteplici concorsi simultaneamente.

"Non si tratta quindi di una fuga dal posto fisso, quanto piuttosto della ricerca del posto pubblico più rispondente alle proprie necessità, o perché correlato ad un migliore inquadramento professionale, o perché territorialmente più vicino alla propria abitazione o comunque al proprio centro di interessi": ha concluso Merli. Chi si dimette lo fa dunque perchè ha in mano qualcosa di meglio ma sempre nel pubblico. Questo lo si è visto anche nella caccia ad assumere dottori e infermieri che si è scatenata tra le Regioni. C'è dunque una concorrenza che rischia di penalizzare la pianta organica dei comuni con meno benefici o sbocchi professionali. Perugia comunue nell'ultimo triennale ha effettuato 300 assunzioni portando il numero dei dipendenti a quota 1036. Servono dunque condizioni migliori: dalla contrattazione agli orari fino ad arrivare a privilegiare il lavoro da casa.

"Come amministrazione comunale ci siamo messi in moto per garantire le prospettive di sviluppo professionale del personale dipendente è stato approvato il “Regolamento per la disciplina delle procedure di progressione tra le aree che consentirà la progressione di carriera, tramite procedure comparative, a circa 100 dipendenti già solo con riferimento all’anno 2023; con la sottoscrizione entro l’anno del nuovo contratto integrativo d’ente sarà possibile indire una procura di progressione orizzontale con attribuzione dei relativi differenziali ai dipendenti già a decorrere dall’1.1.2023".

Nella replica la capogruppo Tizi ha confermato l’esistenza di un certo scontento tra i dipendenti comunali soprattutto in relazione al tema delle progressioni, sui cui, quindi, l’Amministrazione dovrà e potrà intervenire. La capogruppo ha espresso timori per le prospettive future degli enti locali alla luce delle azioni contenute nella manovra del governo nazionale.