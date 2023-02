Bando del Comune per finanziare idee e progetti per i giovani che non studiano e non lavorano

Il Comune di Perugia, insieme all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, valuta progetti innovativi per motivare e disegnare un nuovo percorso finalizzato alla ripresa degli studi o il ritorno sul mercato del lavoro per i giovani umbri che hanno smesso di studiare e di cercare un lavoro. Un fenomeno in forte espansione che è stato ribattezzato: di NEET (cioè non attivi in istruzione, lavoro o formazione).

L'appello è stato pubblicato sul sito del Comune

(https://www.comune.perugia.it/avvisi/avviso-di-manifestazione-di-interesse-partner-coprogettazione-di-interventi-anci-link-connettiamo-i-giovani-al-futuro) sotto forma di avviso di manifestazione d’interesse per individuare partner interessati a co-progettare interventi, in scadenza il 20 febbraio, dal titolo: “Link! Connettiamo i giovani al futuro. La candidatura dovrà pervenire entro le ore 11 del 10 febbraio. In Umbria il dato sull’abbandono scolastico si attesta in doppia cifra ma quello che più preoccupa per il futuro dello sviluppo sociale ed economico regionale è il dato dei circa 35mila giovani che non studiano e non lavorano e non hanno idea di come affrontare il futuro e si affidano in maniera passiva alle famiglie e alla società.

La Giunta regionale, con la nuova programmazione 2021/2027 ha potenziato i percorsi di istruzione e formazione professionale e promosso un puntuale e sistematico programma di orientamento per gli studenti e famiglie di scuole secondarie di primo grado, al fine di indirizzare i giovani studenti nella scelta del percorso formativo più adeguato. Istituito l’osservatorio per l’istruzione, uno strumento interistituzionale di monitoraggio in attuazione anche alle linee guida per la programmazione territoriale della rete scolastica e dell’offerta formativa per gli anni scolastici a venire.