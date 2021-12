Strade sicure, nuovi cantieri per migliorare l'asfalto in via Quieta e via del Cavallacci. E in primavera due maxi interventi

Proseguono i lavori di bitumatura delle strade nel territorio comunale. Dopo gli interventi che hanno interessato tratti di via Madonna Alta, via Monteripido, via Eugubina, a Piccione, strada dei Cappuccini, via San Galigano, piazza Fonti di Veggio e via del Lavoro, sono in corso lavori in via Quieta e via del Cavallaccio. "L'intento - ha affermato l'assessore ai lavori pubblici Otello Numerini - è quello di mettere in sicurezza tratti di viabilità pubblica prima che le temperature si abbassino ulteriormente, rendendo nei fatti opportuno sospendere le asfaltature. Nei mesi invernali interverremo comunque sulle strade attraverso l'ordinaria manutenzione, grazie alle squadre del cantiere comunale. In primavera riprenderemo con una serie di interventi già approvati e finanziati, tra cui la Trasimeno ovest e la centralissima via XIV Settembre".