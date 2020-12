Comune di Perugia, tempi più veloci con la nuova piattaforma online per inviare le pratiche edilizie

Incontro in video-conferenza tra i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e la Rete delle Professioni Tecniche per illustrare la nuova piattaforma finalizzata alla presentazione on-line delle pratiche edilizie. Presenti all’incontro, per il Comune di Perugia, l’Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata Margherita Scoccia ed i tecnici dell’Ente Il nuovo sistema telematico, attivo da alcune settimane, al quale si accede autenticandosi con il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), consente a professionisti ed imprese di trasmettere on-line l’istanza e ogni documento necessario relativo alle pratiche di CILA, SCIA e Agibilità, con conseguente azzeramento dei tempi, dei costi di spedizione e degli spostamenti.

“Questo ulteriore servizio, già attivo dal 12 novembre - ha sottolineato l’assessore Margherita Scoccia - nella volontà di semplificare i processi autorizzativi, è stato ulteriormente implementato in maniera significativa ed è finalizzato a fornire l’accesso, in via telematica, a tutte le informazioni concernenti gli adempimenti per accedere alle procedure autorizzatorie, all’elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedimentale, nonché a tutte le informazioni utili e disponibili a livello regionale. Dal 15 di dicembre, infatti, oltre a Scia, cila e agibilità, saranno presentabili in via telematica anche Permesso a Costruire, conferenza dei servizi preliminare e istruttoria".

Una nuova piattaforma telematica che arriva proprio in un momento particolarmente difficile, come quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza sanitaria da covid-19 con conseguenti limitazioni all’accesso agli uffici pubblici. "Questo strumento vuole rappresentante una risposta concreta alle esigenze dei professionisti. Voglio ringraziare – conclude Scoccia– la Rete delle professionisti per la disponibilità dimostrata ed il confronto costruttivo nell’ottica del miglioramento dell’attività amministrativa nell’interesse dei cittadini”.