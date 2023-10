Comune di Perugia, come siamo messi a conti? Tutte le cifre del bilancio consolidato: dal patrimonio ai fondi rischi

Tutti i numeri delle casse comunali dopo l'approvazione del bilancio consolidato in consiglio comunale. Il bilancio consolidato - presentato dall'assessore Cristina Bertinelli - è un documento unitario finalizzato a rappresentare la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dal Comune di Perugia attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate ed è riferito alle risultanze contabili alla data del 31 dicembre 2022.

Gli organismi oggetto di consolidamento per l’esercizio 2022, oltre al “capogruppo” Comune di Perugia, sono le seguenti società/aziende/enti: Azienda Speciale Farmacie Perugia (Afas); Minimetrò S.p.A.; Conap S.r.l.; PuntoZero S.c.a.r.l.; Gesenu S.p.A.; Umbra Acque S.p.A.; Umbria Tpl e Mobilità S.p.A.; Fondazione Accademia Belle Arti; Auri.

Per il 2022, inoltre, emergono risultati che si sono consolidati in positivo rispetto agli esercizi precedenti. In particolare, il bilancio consolidato raggiunge un attivo di oltre 800milioni, di cui circa 214 milioni sono costituiti dall’attivo circolante e oltre 587 milioni da immobilizzazioni, cioè un patrimonio che è destinato a permanere in maniera duratura presso gli enti. Le immobilizzazioni immateriali (costituite principalmente da concessioni, licenze e marchi e diritti simili, inclusi i costi per l’acquisto di licenze d’uso dei software applicativi) ammontano a oltre 8,8 milioni.

Il totale delle immobilizzazioni materiali (beni tangibili, sia mobili sia immobili, a disposizione del gruppo comunale e passibili d’utilizzo pluriennale) è pari a circa 570 milioni euro. Le immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni e conferimenti di capitali e operazioni di prestito attivo a carattere durevole) ammontano a circa 8,5 milioni euro. Le disponibilità liquide, più nel dettaglio, ammontano a quasi 88 milioni (erano 61,3 milioni in riferimento al 2021). Il totale patrimonio netto è di oltre 383 milioni, in aumento rispetto all’esercizio precedente.

I fondi per rischi e oneri ammontano a quasi 15 milioni, denotando attenzione su questo fronte. I debiti raggiungono quasi 277 milioni. Infine, il totale dei conti d’ordine (che rappresentano impegni su esercizi futuri e garanzie di varia natura) ammonta a oltre 88 milioni.

A riguardo al conto economico consolidato, in particolare, i componenti positivi della gestione (componenti economici di natura annuale) superano i 324 milioni a fronte dei 297 milioni dell’anno precedente. I componenti negativi ammontano a oltre 316 milioni contro i 280 milioni dell’esercizio precedente. E’ dunque positiva (di quasi 8 milioni) la differenza tra componenti positivi e negativi. Il saldo dei proventi e oneri finanziari si è assestato nel 2022 a -4,8 milioni con una riduzione rispetto al 2021, quando era -6,4 milioni: altra variazione positiva. Il risultato prima delle imposte è stato pari a oltre 17,7 milioni euro. Il risultato economico dell’esercizio (comprensivo della quota di pertinenza di terzi), cioè il valore di sintesi dell’intera gestione economica del gruppo ente locale così come risultante dal conto economico, è dunque pari a circa 14,2 (nel 2021 era di 11,5 milioni).