"Compra un maiale" genuino e locale: ecco la nuova iniziativa per avere carne di qualità e made in Umbria

Si chiama "crowdfarming", fattoria collettiva, nasce in Umbria e ha un progetto sano e ispirato al consumo sostenibile: Compra un maiale è la nuova iniziativa pensata a CIttà di Castello per portare online la tradizione particolarmente diffusa nelle zone rurali, di acquistare un maiale dall'allevatore e dividerne la carne tra varie famiglie per risparmiare ed avere carne genuina di origine sicura.

Il progetto nasce a Città di Castello per valorizzare le piccole realtà del territorio, quasi ormai scomparse per la presenza massiccia della grande distribuzione; tutta la carne messa in vendita su www.compraunmaiale.it proviene da macellerie della zona a gestione familiare, garanzia di sicura qualità e lavorazione artigianale, proprio come si faceva una volta...

Cosa si può comprare

Oltre ai pacchetti di carne mista per l'acquisto condiviso, sul sito sono presenti prodotti tipici come sott'oli, salami e mazzafegato IGP, e a breve saranno disponibili altri prodotti come prosciutti, vini umbri e toscani da abbinare alla carne ed altri tipi di maiali come il Cinta Senese.

L'acquisto è semplice, viene inviati direttamente a casa dell'acquirente nel momento in cui tutto il maiale è stato venduto (si possono comprare anche dei singoli tagli, come viene indicato nel sito).

Fiducia e qualità vengono assicurati dai promotori dell'iniziativa: provare per credere!