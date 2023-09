Acquista materiali idraulici per rifare il bagno di casa e intesta la fattura a un'azienda che non c'entra nulla

Si finge dipendente di una società di costruzioni e acquista quasi 800 euro di materiali per l’impianto idraulico di un’abitazione: processato per truffa.

L’imputato, un 42enne difeso dall’avvocato Elena Ferrara, deve rispondere dell’accusa di truffa perché “con artifizi e raggiri consistiti nel presentarsi” presso un’azienda di prodotti per l’edilizia come dipendente di una società di costruzioni, avrebbe fornito “i dati per la successiva fatturazione”, inducendo così in errore “il preposto alla vendita che faceva affidamento sulla veridicità di quanto dichiarato”.

Secondo l’accusa l’imputato sarebbe così sparito, “procurandosi l’ingiusto profitto corrispondente al valore del materiale idraulico acquistato” per un importo di 751,88 euro, più Iva.

L’episodio è avvenuto a Perugia il 3 ottobre del 2017. L’azienda ha denunciato il fatto dopo che la società di costruzioni si era vista recapitare la fattura e aveva disconosciuto l’acquisto e che l’imputato fosse un loro dipendente.