Commisione regionale sicurezza, il Questore di Perugia: "E' allarme furti. Ecco la nostra strategia. Telecamere fondamentali"

"Preoccupano i reati contro il patrimonio come il furto in appartamento: il fantasma di qualcuno in casa rimane a lungo, il furto è come se fosse fatto a tutto il palazzo, a tutto il quartiere, così salgono la preoccupazione e la percezione di insicurezza": lo ha ribaditom il Questore di Perugia Lamparelli nell'audizione in commissione regionale sulla sicurezza dove si è fatto il punto sul crimine e sulle infiltrazioni mafiose italiane e straniere. "Vale anche per i furti dentro gli esercizi commerciali, dal semplice furto di merce esposta ai casi più complessi con le spaccate, fenomeno che stiamo contrastando anche con la sinergia costante con le associazioni di categoria. Questo genere di reati sono quasi sempre attribuibili a soggetti pendolari del crimine, provenienti da altre città, che vengono in Umbria con spedizioni mirate. Questo rende più difficili le indagini. Contro questo tipo di reati è necessario investire sempre di più, è utile una sorveglianza efficiente e moderna. Più le strade saranno vigilate e più difficile sarà compiere questi reati, investire sulla sicurezza è un ottimo deterrente”.

hanno messo radici. Una pericolosità sociale molto altra e che è decisamente avvertita dai cittadini come ha spiegato il dirigente della Polizia di Stato. “Va contrastata – ha aggiunto il Questore - anche l’azione della criminalità organizzata non mafiosa, per lo più di etnia straniera, albanese, tunisina o nigeriana, dedita a reati anche molto gravi, su tutti il traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini hanno dimostrato che esistono strutture criminali complesse che hanno collegamenti con la madrepatria e hanno carattere di transnazionalità, cioè soggetti della stessa etnia presenti in altri Stati che possono essere anche autonomi ma che consentono di mandare avanti i traffici. Il nostro è un territorio dove non c’è una criminalità stanziale ma una criminalità organizzata con elevata pericolosità sociale".