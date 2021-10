Pandemia, il cardinale Bassetti e il pellegrinaggio ad Assisi per ringraziare per le guarigioni dal Covid: "Insieme fino alla Porziuncola"

Una piccolo pellegrinaggio a piedi, da Ospedalicchio alla Porziuncola di Santa Maria degli Angeli di Assisi, per pregare e ringraziare per le guarigioni dal Covid e anche "per supplicare al Signore il dono delle vocazioni". E' l'iniziativa del cardinale di Perugia e presidente della Cei Gualtiero Bassetti che sarà il primo pellegrino di questa marcia di preghiera e riflessione che è aperta a tutti i fedeli. "Un cammino di meditazione, di recita del Santo Rosario… Il Signore che mi ha davvero aiutato a recuperare la salute (dopo i difficilissimi giorni in terapia intensiva per il contagio da Covid-19, ndr), mi ha suggerito questa iniziativa per la nostra Chiesa. Credo che qualche passo in più mi farà bene, anche alla salute, e farà bene anche alla salute di quanti vorranno prendervi parte”.

L’appuntamento per quanti vorranno mettersi in cammino con il cardinale è presso la chiesa parrocchiale di Ospedalicchio, alle ore 7.30, di sabato prossimo, dove si terrà la preghiera iniziale (ore 8) per poi avviarsi verso la Porziuncola. Dopo una breve sosta nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo di Bastia Umbria, i pellegrini raggiungeranno la Porziuncola dove in basilica, alle ore 12, il cardinale presiederà la celebrazione eucaristica a conclusione del pellegrinaggio. Lo stesso presule esorta la comunità diocesana, in particolare i religiosi, le religiose, i consacrati, gli anziani e i malati, ad “unirsi spiritualmente in preghiera, anche attraverso la diretta di Umbria Radio InBlu” dai cui canali social potranno essere seguiti alcuni momenti del pellegrinaggio.