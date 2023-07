Lutto, addio allo storico commerciante Ceccucci. Palazzo dei Priori: 'Ha fatto conoscere il made in Perugia'

Anche l'amministrazione comunale del sindaco Andrea Romizi ha voluto salutare e ricordare Mario Ceccucci, recentemente scomparso. Da Palazzo dei Priori si è ribadito che "il suo nome resterà per sempre tra quelli dei negozianti storici dell’acropoli perugina; tra corso Vannucci e via Mazzini, infatti, Ceccucci a lungo portò avanti la tradizione dell’antica tela umbra custodendo, così, un pezzo di storia del territorio".

INVIATO CITTADINO Con Mario Ceccucci (1934) scompare una figura di riferimento della civitas perusina

Sarà ricordato anche per le doti umane e per una spiccata sensibilità artistica che lo ha portato a cimentarsi con la musica, il disegno e la poesia. “Con lui se ne va un personaggio affascinante che per anni ha contribuito ad animare la vita del nostro centro storico”: conclude la nota dell’amministrazione.