Serra di marijuana in casa e droga nel congelatore, ristoratore e camerieri nei guai

I militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Perugia, al termine di un'operazione antidroga, hanno arrestato una persona, ne hanno denunciate due e sequestrato 6 chilogrammi di sostanze stupefacenti.

Le Fiamme gialle di Perugia hanno effettuato un accesso in un ristorante di Perugia e il titolare e due dipendenti hanno subito consegnato diverse bustine contenenti hashish e marijuana. Nel corso della perquisizione è stata trovata una scatola di cartone contenente dei residui di stupefacenti.

I militari hanno esteso le perquisizioni alle abitazioni dei due dipendenti, in una

delle quali sono stati rinvenuti circa 120 grammi di hashish e marijuana, in parte nascosti nel congelatore e diversi strumenti utilizzati per tagliare e misurare le quantità.

Nella seconda abitazione, invece, era stata impiantata una serra artigianale e sono stati rinvenuti circa 5 chili e 700 grammi di marijuana e attrezzature da professionisti come 12 lampade alogene, 4 estrattori d’aria, 10 trasformatori, 1 defogliatore (utilizzato per separare gli arbusti dalle foglie) e un macchinario per il confezionamento sottovuoto delle dosi, oltre a 14 vasi contenenti germogli di canapa. Un quadro elettrico dotato di timer era utilizzato per attivare, con tempistiche prestabilite, l’impianto di irrigazione. Tutto il materiale e gli stupefacenti (del valore di “mercato” stimato di 55 mila euro) sono stati sequestrati.

La persona addetta alla coltivazione è già stato condannato, con giudizio direttissimo, a 18 mesi di reclusione e al pagamento di 4 mila euro di multa, mentre l’altro dipendente, sudamericano, è stato denunciato a piede libero per il reato di detenzione ai fini di spaccio. Il gestore del ristorante, invece, è stato segnalato amministrativamente per la detenzione finalizzata all'uso personale.