Perugia, trovato con 32 chili di marijuana in casa e 3 piante in giardino: arrestato

I Carabinieri della Stazione di Castel del Piano e del Nucleo forestali hanno arrestato un perugino di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari sono arrivati all'uomo a seguito delle segnalazioni dei vicini di casa che lamentavano un fortissimo odore di marijuana proveniente dall’abitazione dell’arrestato. I Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei pressi di Santa Sabina rinvenendo, all’interno di un garage, un vero e proprio laboratorio per l’essicazione e il confezionamento dello stupefacente, oltre che diverse piante coltivate su un giardino di fronte l’abitazione.

I militari hanno proceduto al sequestro di 3 piante di marijuana dell'altezza di circa 1 metro e 80 centimetri, di circa 40 piante essiccate di marijuana per un peso complessivo di circa 32 chili, 3 pacchi con all’interno 300 grammi di marjuana essiccata, 4 contenitori con all’interno i fiori della marijuana del peso complessivo di 4,350 chilogrammi, 60 grammi di hashish, una confezione con all’interno semi di canapa, 2000 euro in contanti e diverso materiale per il confezionamento delle dosi.