Processata per la piantagione di cannabis, ma è la versione light: assolta

Coltiva piante di cannabis e finisce sotto processo per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ma le analisi svelano che si tratta di cannabis light, quindi senza principio attivo o, comunque, anche se oltre il limite consentito, non imputabile al coltivatore e, quindi, viene assolta.

Le forze dell’ordine erano intervenute in un terreno di proprietà della donna dove la stessa “coltivava 193 arbusti di canapa indiana e deteneva negli annessi agricoli sostanza della tipologia marijuana confezionata in 32 buste”.

L’imputata è stata assolta perché in fatto non costituisce reato in quanto manca l’elemento psicologico dei reati, “avendo ella comunicato alle autorità l’attività di coltivazione della Cannabis Sativa Light, sia per le risultanze degli esami peritali”. Perizia che evidenziava come “tutte le piante sequestrate erano da considerare provenienti da sementi fenotipici da fibra, ciò malgrado alcune di esse presentavano un principio attivo superiore (anche se di poco) al limite di legge”. Un circostanza, questa, che “può manifestarsi all’atto della maturazione della pianta per vari fattori, ma che non è prevedibile al momento dell’acquisto delle sementi né oggettivamente visibile alla maturazione della pianta essendo un dato emergente solo da analisi chimiche”.