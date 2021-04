Gira in auto con un coltellaccio nascosto vicino al freno a mano, denunciato dalla Polizia

Un uomo è stato fermato da una pattuglia delle Volanti durante un controllo e non ha saputo giustificare il porto del coltello

Un uomo, italiano classe 1969, è stato denunciato dalla Polizia per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Il 52enne è stato fermato da un equipaggio delle Volanti durante un servizio di controllo del territorio. L'uomo era alla guida della sua vettura e alla vista della pattuglia ha invertito il senso di marcia e ha provato ad allontanarsi.

Una volta fermato gli agenti hanno notato che il nervosismo del soggetto e hanno effettuato un controllo personale e dell'autovettura, rinvenendo un coltello di circa 30 centimetri nascosto fra il sedile del conducente e il freno a mano.

Il 52enne non ha fornito una spiegazione del perché avesse con sé il coltello ed è stato denunciato. Il coltello è stato preso in consegna dagli agenti e portato in Questura a Perugia.