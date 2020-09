Fermati dalla Polizia per un controllo, avevano coltelli e spray urticante: denunciata una coppia

I poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine durante un servizio mirato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti hanno denunciato un uomo e una donna, trovati in possesso di alcuni coltelli e una bomboletta di spray urticante.

I due sono stati fermati per un controllo stradale a bordo di un'autovettura a Fontivegge. Alla guide c'era una cittadina italiana di 40 anni, pregiudicata per reati contro la persona e per guida in stato di ebrezza alcoolica, a fianco si trovava un cittadino extracomunitario, algerino di 22 anni, pregiudicato per reati inerenti il patrimonio, la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, consumati anche con l’utilizzo di due false identità e mai censito nel territorio nazionale. A suo carico risultavano anche due divieti di dimora in Umbria.

A seguito di perquisizione dell'autovettura venivano trovati, all’interno del cassetto porta oggetti del cruscotto, quattro coltelli pieghevoli ed una bomboletta di spray urticante non a norma. I due sono stati, così, denunciati per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

La donna è stata anche fatta oggetto di foglio di via obbligatorio verso il comune dove è domiciliata con divieto di ritorno a Perugia. Per lo straniero sono state avviate le procedure per l'espulsione.