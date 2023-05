Lite per strada a San Sisto, 21enne accoltellato a una gamba e portato in ospedale

Accoltellato a una gamba dopo una lite per strada a San Sisto. L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio sotto gli occhi di residenti e passanti.

A finire in ospedale un 21enne egiziano, irregolare sul territorio italiano, con una profonda ferita a una gamba. Non è in pericolo di vita, ma è stato ricoverato al Santa Maria della Misericordia per essere sottoposto a un intervento chirurgico per la ricostruzione di un tendine.

Sul posto, ieri pomeriggio 5 maggio, sono intervenuti i carabinieri di Castel del Piano che hanno fermato una persona che dopo il ferimento sarebbe salito in auto e avrebbe provocato un incidente. L’uomo è stato portato al Comando provincia dell’Arma e sentito fino a tarda sera.

Secondo una prima ipotesi la lite sarebbe legata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Sui social l’episodio è stato raccontato quasi in tempo reale, con il via vai di mezzi del 118 e dei carabinieri.