Giovane accoltellato durante la lite nella comunità di recupero: 43enne arrestato dai Carabinieri

Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri di Spoleto per aver aggredito con un coltello e ferito un giovane. Entrambe le persone erano ospiti di un centro di recupero di Spoleto.

L’aggressione è avvenuta ieri sera, quando il 43enne arrestato per tentato omicidio, italiano e già noto alle forze dell'ordine, avrebbe colpito con un coltello l’altra persona, un 30enne che scontava gli arresti domiciliari nella struttura, al torace e alle braccia.

Il ferito è stato trasportato prima al Pronto soccorso di Spoleto e poi trasferito a Terni, dove è ricoverato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita.

I Carabinieri sono intervenuti nella comunità e hanno raccolto testimonianze ed elementi che hanno condotto al fermo del 40enne per tentato omicidio. Le indagini proseguono per capire cosa possa aver scatenato l’aggressione e come il 40enne sia entrato in possesso del coltello con il quale ha poi ferito il giovane ospite della struttura.