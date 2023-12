Aggressione e coltellate al ristorante, domiciliari con braccialetto elettronico per l'ex moglie di una delle vittime

I Carabinieri di Città della Pieve hanno eseguito un'ordinanza di custodia richiesta dal sostituto procuratore Franco Bettini ed emessa dal gip del Tribunale penale di Perugia che dispone i domiciliari per la ex moglie di uno dei ristoratori aggrediti e accoltellati all'interno di un locale a San Feilciano il 12 dicembre.

Quella sera la donna con il nuovo compagno di origini egiziane e altri due suoi connazionali, si sarebbe recata presso l'attività commerciale che l'ex marito gestisce con il fratello e al culmine di un acceso litigio tra le parti, i gestori del locale sarebbero stati colpiti da alcune coltellate in più zone del corpo. Nello scontro, la sorella e la madre dei due aggrediti erano intervenute in difesa dei propri congiunti, rimanendo a loro volta ferite nella colluttazione. I due fratelli venivano conseguentemente ricoverati in prognosi riservata all'Ospedale di Perugia.

Gli aggressori, successivamente, si sarebbero dati alla fuga a bordo di una macchina condotta dalla donna e poco lontano, rimanevano coinvolti in un violento sinistro stradale. La notte stessa i due presunti autori dell'aggressione - a conclusione degli accertamenti svolti nell'immediatezza - venivano tratti in arresto poiché ritenuti presunti responsabili di duplice tentato omicidio in concorso tra loro e associati presso la casa circondariale di Perugia-Capanne. Al termine dell’udienza di convalida per uno era stato confermato il carcere, mentre il secondo, difeso dall'avvocato Gianni Dionigi, era stato rimesso in libertà per mancanza di gravi indizi di colpevolezza.

La misura è stata notificata alla donna che si trova ricoverata in una struttura a seguito delle ferite riportate in un incidente avvenuto dopo l'aggressione e nel corso della fuga in auto dei tre egiziani e della donna stessa, con l'applicazione di dispositivi elettronici di controllo emessa dal gip del Tribunale di Perugia, poiché ritenuta presunta responsabile di tentato omicidio in concorso nonché di lesioni personali aggravate. Il tribunale dei minori ha, inoltre, sospeso la responsabilità genitoriale sia per la mamma ai domiciliari sia per l'ex marito, con i figli che sono stati affidati alla nonna e a una sorella.

Eseguiti anche due fermi nei confronti di altrettanti cittadini egiziani che sarebbero stati presenti nel locale. Uno era stato scarcerato dopo l'udienza di convalida per la mancanza di gravi indizi di colpevolezza, l'altro era finito in ospedale dopo l'incidente. I due sono stati rintracciati a Magione e San Giustino come indiziati di delitto di tentato omicidio in concorso e di lesioni personali aggravate con decreto di fermo emesso nei loro confronti dalla Procura ritenendo concreto il pericolo di fuga degli stessi.

Il terzo egiziano, il nuovo compagno della donna difeso dall'avvocato Cinzia Cassisa, si trova in carcere dall'udienza di convalida. Dall'ospedale intanto si apprende che l'ex marito, che ha riportato gravi ferite nell'aggressione, è in lento miglioramento, respira autonomamente e può parlare, seppur con fatica. Potrebbe presto essere sentito dagli investigatori che hanno già ascoltato e raccolto le dichiarazioni di uno dei feriti e dalla sorella, nonché le dichiarazioni rese da altri soggetti non implicati nei fatti e le immagini delle telecamere posizionate in prossimità del luogo di commissione dei fatti. Secondo la versione raccontata ai Carabinieri la donna ai domiciliari avrebbe tenuto fermo l'ex marito mentre il nuovo compagno lo colpiva con il coltello, urlando ai tre complici "ammazzateli tutti", come raccontato dalla madre delle vittime dell'aggressione che si trovava nel locale.