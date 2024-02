Umbria, grave un imprenditore aggredito e ferito con una roncola dall'ex dipendente

Un grave fatto di cronaca si è verificato nel corso della serata, nella zona periferica della città, in via Natta. Un imprenditore è stato aggredito da un uomo di origine sudamericana con una roncola. Sul posto si sono portati i carabinieri e gli operatori del 118 che hanno trasportato con urgenza l'imprenditore in ospedale.

L'aggressore, che secondo un prima ricostruzione avrebbe atteso l'imprenditore fuori dall'azienda per poi colpirlo alla testa davanti ad altre persone e poi darsi alla fuga, è stato bloccato dai Carabinieri e il sostituto procuratore ha disposto il fermo per tentato omicidio e porto abusivo di arma.