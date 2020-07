Colpita da alcuni massi durante l'escursione in montagna: donna finisce in ospedale

Paura durante l'escursione in montagna nel comune di Costacciaro. Una donna è stata colpita da alcuni massi nella Forra del Rio Freddo nel pomeriggio di sabato 25 luglio mentre scendeva dal Monte Cucco. La quarantenne era insieme ad altre due persone, tra cui una guida del posto, e si è fratturata l'omero. Così è scattato l'allarme e la macchina dei soccorsi si è subito messa in moto. In azione i vigili del fuoco di Gubbio, i vigili del fuoco di Perugia del nucleo Saf e i soccorritori del 118. Soccorsa e portata all'ospedale di Branca.

