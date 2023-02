Stava fumando una sigaretta sul balcone e si trova la Polizia in assetto altri-ladro, accade a Colombella

Era circa mezzanotte, nella zona di Colombella, quando una donna ha notato un uomo, muoversi in modo sospetto - al buio con una torcia – nel balcone di un’abitazione. Allarmata, temendo che si stesse per consumare un furto, ha subito chiamato il Numero Unico di Emergenza Europeo e richiesto l’aiuto della Polizia di Stato. Gli agentisi sono subito portati sul posto e, dopo aver effettuato una perlustrazione della zona circostante e preso contatti con il proprietario dell’abitazione, hanno scoperto che si era trattato di un malinteso. Infatti, era stato lo stesso padrone di casa – uscito nel balcone a fumare - ad essere scambiato per un intruso. A quel punto, gli operatori hanno ricontattato la richiedente per tranquillizzarla e spiegarle la situazione. Scongiurato il pericolo, la donna ha ringraziato la Polizia di Stato e gli agenti per essersi immediatamente portati sul posto per verificare la situazione. Gli agenti hanno espresso il loro apprezzamento per l’attenzione dimostrata dalla richiedente, spiegando quanto sia importante per la prevenzione dei furti l’aiuto e la segnalazione dei cittadini e dei vicini di casa che, in caso di circostanze sospette, non devono esitare a chiamare l’112.