Incidente tra auto e camion intorno a mezzogiorno di mercoledì 9 agosto a Collestrada, traffico in tilt e lunghe code. Per cause in fase di accertamento si è verificato uno scontro tra un'auto e un camion nei primi metri della Centrale Umbra, in direzione Foligno. Ripercussioni lungo la E45 a Ponte San Giovanne e Collestrada.