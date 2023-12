Collazzone, anziano si perde durante una passeggiata: trovato in tempo record dai Militari dell'Arma

Un ottant’enne, con gravi problemi di vista, è stato salvato nel tardo pomeriggio di ieri dopo essere stato sorpreso dall'oscurità durante una passeggiata nei pressi dell'abitazione. Non vedendolo tornare dopo ore, la moglie ha lanciato l'allarme ai Carabinieri di Marsciano che insieme ad altri militari della Compagnia di Todi hanno dato vita e coordinato alle operazioni di salvataggio. Le ricerche sono durate oltre 2 ore: intorno alle 19 il pensionato è stato ritrovato seduto s terra con la schiena appoggiata ad un arbusto in attesa di un aiuto per tornare a casa. Fortunatamente non ha riportato ferite tali da richiedere l’interventodel 118, è stato accompagnato alla propria abitazione dove l’anziana moglie preoccupata lo attendeva.







--