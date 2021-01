Collaborazione salva-vita tra ospedali di Roma-Perugia-Milano per una bimba di 11 anni

Importante collaborazione salva-vita tra l'Ospedale Bambin Gesù, l'Ospedale di Perugia e il nosocomio di Niguarda per stabilizzare le condizioni di una bambina di 11 anni affetta da una grave malformazione artero-venosa (MAV). La piccola è transitata presso la Terapia Intensiva 2 dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia dove è stata adeguatamente stabilizzata nei parametri vitali e trattata con terapia farmacologica e ossigenoterapia per 15 giorni.

La sosta all’Ospedale di Perugia si è resa necessaria al fine di consentire il trasporto in sicurezza presso l’Ospedale Niguarda come programmato dai sanitari romani che hanno predisposto il trasferimento. Nel primo pomeriggio la bambina è stata trasportata dall'ospedale perugino, come previsto, con una ambulanza del 118 all’aeroporto di Perugia dove è stata imbarcata a bordo di un veicolo Falcon per essere trasportata in piena sicurezza, tenendo conto anche delle condizioni metereologiche, all’aeroporto di Linate per poi essere trasferita in ambulanza verso l’ospedale milanese.