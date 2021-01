Coronavirus, associazione presenta esposto in Procura sul focolaio a Fontenuovo

L'associazione dei cittadini, Codici, ha annunciato la presentazione di un esposto in Procura a Perugia per fare luce sul focolaio di coronavirus riscontrato nella casa di riposo Fontenuovo di Perugia. L'obiettivo di Codici è di verificare che siano state adottate tutte le misure necessarie a prevenire il contagio.

“Abbiamo presentato un esposto alla Procura della Repubblica – ha dichiarato Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – al fine di accertare se sono stati rispettati i protocolli previsti per fronteggiare la pandemia e l’infezione da Covid19. L’allarme scattato nella struttura perugina, dove sono stati registrati decine di contagi, soprattutto tra gli anziani ospiti, ha suscitato forte preoccupazione. Purtroppo, ci sono stati anche decessi, come avvenuto in questi mesi in molte Rsa in diverse zone d’Italia. Riteniamo doveroso fare luce sull’accaduto – ha sottolineato Giacomelli –, i parenti degli ospiti della casa di riposo hanno il diritto di sapere se è stato fatto tutto il necessario per proteggere i propri cari. Dal canto nostro, come fatto per altre situazioni, siamo a disposizione dei familiari e li invitiamo a contattarci, pronti a fornire assistenza legale affinché venga appurato se ci sono state irregolarità e, nel caso, individuare i responsabili”.