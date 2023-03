Cocaina e più di mille euro in contanti: arrestato e rinchiuso a Capanne

Cocaina e contanti: ammanettato e rinchiuso nel carcere di Capanne. I carabinieri di Gubbio hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 45enne. L'uomo è stato fermato insieme a una donna in un parcheggio di Branca. Dal portafogli del 45enne sono stati fuori 4 grammi di cocaina e 1.070 euro in contanti. La perquisizione domiciliare in una casa di Gualdo Tadino ha portato alla luce altri 45 grammi di cocaina nascosti in un barattolo in un mobiletto del corridoio. L'uomo è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Perugia.