Cocaina nel doppio fondo della macchina, tre arresti tra Perugia e Massa Carrara

Quaranta cessioni di droga al giorno, un chilo e mezzo di cocaina nascosto nel doppio fondo realizzato sotto al sedile del passeggero dell'auto utilizzata, diecimila euro sequestrati, presumibilmente frutto dell'attività illecità.

L'attività investigativa della Procura della Repubblica di Massa Carrara, che ha coordinato il lavoro dei carabinieri, ha portato alla richiesta e all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dei presunti componenti di un sodalizio criminale composto da cittadini marocchini. Uno degli indagati è stato arrestato a Perugia.

In particolare, secondo le indagini, il traffico di cocaina, comunque di importanti quantitativi, avveniva utilizzando macchine "preparate" per questo scopo, con doppio fondo e vetri oscurati per non essere notati.