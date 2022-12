Cocaina e maschere di carnevale, 18enne arrestato

Diciotto anni, da poco in Italia, dosi di cocaina e maschere di carnevale. Lo hanno intercettato e arrestato i carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni dopo essere stato fermato mentre in auto percorreva di un’autovettura mentre percorreva una zona che ultimamente è stata interessata da alcuni furti in abitazione. Il ragazzo, alla vista dei carabinieri ha subito cercato di nascondere qualcosa, attirando ancora di più l’attenzione degli operanti che a seguito della perquisizione hanno rinvenuto 6 dosi di cocaina, 1600 euro in banconote di piccolo e medio taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio, e tre maschere di carnevale che spesso vengono utilizzate per commettere furti e rapine.