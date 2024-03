Cocaina dal Veneto a Perugia, arrestato dopo dieci anni

Era ricercato da oltre dieci anni il cittadino albanese arrestato il 15 marzo scorso per aver commesso reati legati al traffico di stupefacenti.

L’uomo, un trentottenne, è stato fermato a Tirana, su mandato di arresto europeo emesso dalla Procura generale di Perugia.

Il latitante, in concorso con altre persone, avrebbe fatto da corriere tra Melara (Rovigo), Perugia e Roma, nel trasporto dello stupefacente quantificato, nel corso di un mese, in oltre due chilogrammi di cocaina. Non solo, il trafficante in un’altra occasione, insieme al fratello risultato dalle indagini tra i capi e finanziatori dell’organizzazione, si sarebbe reso responsabile del trasporto di un altro ingente quantitativo di cocaina, oltre un chilogrammo, dal Belgio all’Italia per poi essere destinata alle zone di Brescia, Roma e Alba Adriatica.

Parte dello stupefacente è stata anche rinvenuta nell’abitazione dei due fratelli.

Il condannato dovrà ora scontare una pena di quattro anni e otto mesi di reclusione.

Attualmente è in attesa di estradizione verso l’Italia.