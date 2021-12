Coronavirus, cluster correlato a una visita ad Assisi: summit Veneto-Umbria, la Regione valuta il tracciamento

Immediato confronto tra Umbria e Veneto dopo la notizia di un cluster di casi di positività al Coronavirus nel Trevigiano correlato ad una visita ad Assisi (composto al momento da 92 persone: 24 positive, di cui una ricoverata in terapia intensiva, 3 casi sospetti e 65 contatti stretti).

"La Regione Veneto - si legge in una nota della Regione Umbria - ha riferito che ha predisposto l’attività di tracciamento e ha inviato una relazione ai referenti del servizio in Umbria con la quale riferisce di aver individuato il potenziale paziente zero che non ha partecipato al viaggio, ma era invece presente a una riunione preparatoria. Ad ogni modo per garantire la sicurezza dei cittadini la Regione Umbria sta valutando tutte le azioni per un eventuale ulteriore tracciamento".

Come spiega Treviso Today, domenica 5 dicembre una delegazione del gruppo "Presepio artistico Parè di Conegliano" si era recato nella città di San Francesco per allestire la navitità nella Basilica Superiore e il presepe era stato ripreso anche dalle telecamere Rai per una speciale puntata che andrà in onda il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. Gran parte della cominitiva aveva viaggiato a bordo di due pullman, 16 partecipanti avevano invece raggiunto l’Umbria in auto. Tra loro anche il sindaco di Conegliano, Fabio Chies, risultato negativo al tampone (in isolamento il parroco di Parè). Il presunto "caso indice" da cui avrebbe avuto origine il cluster è invece un 78enne vaccinato con una sola dose, attualmente ricoverato in terapia intensiva.