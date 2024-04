Clienti vendono droga in cambio di una dose: in 11 sotto processo per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio

Trafficanti e spacciatori, ma anche clienti che smerciavano sulla piazza per una dose. In undici sono finiti davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacnti.

Gli imputati, tre italiani e 8 marocchini, difesi dagli avvocati Gaetano Figoli, Daniela Paccoi, Antonio Cozza, Michele Nannarone, Luca Binarelli, Francesco Fattori, Amedeo Rizza e Alessia Arcangeli, sono accusati, a vario titolo, di avere “con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso” e in concorso tra loro, detenuto e ceduto “in tempi diversi, quantitativi imprecisati, ma non modici, di sostanza stupefacente”, in particolare cocaina, hashish e marijuana “per la successiva cessione a terzi. Gli episodi di spaccio sarebbero avvenuto a Perugia tra il dicembre del 2016 e il luglio del 2017.

Nel corso delle indagini le forze dell’ordine avevano fermato diversi acquirenti, molti dei quali avevano poi confessato di spacciare per il gruppo organizzato per ottenere una dose di droga. Le indagini, svolte dai Carabinieri, avevano portato alla raccolta di decine di sommarie informazioni raccolte tra i clienti, intercettazioni telefoniche, accertamenti tecnici sui telefonini e sequestri, tra cui due panetti di hashish custoditi in casa da uno del gruppo. Tutti erano stati raggiunti da misure cautelari.

Oggi il sostituto procuratore Giuseppe Petrazzini ha chiesto l’acquisizione dell’informativa dei Carabinieri. Il giudice ha rinviato a giugno per la discussione del procedimento.